Palermo, Orlando rinvia il rimpasto della giunta (Di sabato 24 aprile 2021) Dopo la rottura tra Italia Viva e il sindaco Leoluca Orlando per il rimpasto al comune di Palermo si dovrà attendere la prossima settimana. La programmata videoconferenza stampa di oggi pomeriggio per presentare i due nuovi assessori, al posto di Toni Costumati e Leopoldo Piampiano, è stata rinviata un po' a sorpresa. Dai rumors che il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

