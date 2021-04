Paire fuori dai Giochi: reagisce con un tuffo alle Maldive (Di sabato 24 aprile 2021) Ecco il video pubblicato sui social da Benoit Paire, escluso dai Giochi dalla federtennis francese 'per comportamenti inappropriati" Leggi su video.gazzetta (Di sabato 24 aprile 2021) Ecco il video pubblicato sui social da Benoit, escluso daidalla federtennis francese 'per comportamenti inappropriati"

Advertising

imfree81 : mi pare doveroso, un soggetto irritante, anche più di Fognini, e penso sia un record. - PoPaolino : - albertocol9 : RT @Eurosport_IT: Benoit #Paire non sarà a #Tokyo2020: fuori dalla selezione per sputi, proteste, game non giocati e una lunga lista di com… - Eurosport_IT : Benoit #Paire non sarà a #Tokyo2020: fuori dalla selezione per sputi, proteste, game non giocati e una lunga lista… - Sport_Fair : #Paire escluso da #Tokyo2020 La #Francia lo fa fuori a causa dei suoi comportamenti inappropriati Al #BCNOpenBS ha… -