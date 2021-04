“Non sei cambiata per niente”. Oggi questa bimba è una delle cantanti più amate dagli italiani. Sguardo vispo e allegro: chi è (Di sabato 24 aprile 2021) Una foto meravigliosa, pubblicata nelle ultime ore sul suo profilo Instagram ufficiale. La donna in questione ha voluto sorprendere tutti i suoi fan con uno scatto di lei molto piccola, con un bellissimo sorriso già stampato sul volto. Ovviamente in pochissimo tempo i follower hanno inondato i social con messaggi entusiastici. Vi diamo alcuni indizi per provare a farvi capire di chi stiamo parlando. A livello professionale è una cantante molto affermata nel panorama artistico italiano. Sono state numerose le sue esperienze anche in televisione, infatti ha preso parte a diversi Festival di Sanremo. Tra l’altro è anche stata in grado di vincere nella kermesse musicale più importante in Italia. La sua voce è una delle più particolari e dotate della musica nostrana ed è anche apprezzata per un carattere molto positivo. La sua solarità e a volte ingenuità sono ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 24 aprile 2021) Una foto meravigliosa, pubblicata nelle ultime ore sul suo profilo Instagram ufficiale. La donna in questione ha voluto sorprendere tutti i suoi fan con uno scatto di lei molto piccola, con un bellissimo sorriso già stampato sul volto. Ovviamente in pochissimo tempo i follower hanno inondato i social con messaggi entusiastici. Vi diamo alcuni indizi per provare a farvi capire di chi stiamo parlando. A livello professionale è una cantante molto affermata nel panorama artistico italiano. Sono state numerose le sue esperienze anche in televisione, infatti ha preso parte a diversi Festival di Sanremo. Tra l’altro è anche stata in grado di vincere nella kermesse musicale più importante in Italia. La sua voce è unapiù particolari e dotate della musica nostrana ed è anche apprezzata per un carattere molto positivo. La sua solarità e a volte ingenuità sono ...

