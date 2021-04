"Nel 2018 il mio libro su un virus partito da un pangolino. Ora lo trovo inquietante"

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 24 aprile 2021) “Come sarebbe il mondo se...?”. La narrativa speculativa ha da sempre offerto l’opportunità di esplorare mondi possibili attraverso la fantasia degli autori, ma Christina Sweeney-Baird ha avuto un’opportunità che capita a pochi scrittori: valutare il reale effetto di una propria fantasia, misurando la distanza tra il suo romanzo e il mondo in cui stiamo vivendo. Nel suo The End of Men, scritto tra settembree dicembre 2019, unsi diffonde a partire da un, ci sono medici che lanciano l’allarme senza essere ascoltati, ci sono paesi che si apprestano a chiudere i confini. “Suona familiare?” chiede con amara ironia in un blog apparso sul Guardian. La trama sembra aver preso spunto dall’emergenza sanitaria cominciata nel 2020, eppure lei quella storia l’aveva immaginata almeno un anno prima. Il...