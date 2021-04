Advertising

mirkocalemme : L'unico rimpianto del #Napoli è non aver avuto a disposizione per tre mesi #Mertens e #Osimhen. Con loro due sempr… - CorSport : #Napoli, #Osimhen suona la carica: 'Concentrati sul #Torino'?? - cn1926it : #Osimhen suona la carica sui social: “Adesso tutti concentrati sulla partita di Torino” | FOTO - susydigennaro : RT @napolimagazine: CARICA - Osimhen: 'Adesso tutti concentrati sulla gara di Torino' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CARICA - Osimhen: 'Adesso tutti concentrati sulla gara di Torino' -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Osimhen

- Il centravanti delVictor, ha suonato la carica sul proprio profilo Instagram in vista del prossimo impegno di campionato, la sfida di lunedì alle 18.30 cntro il Torino "Adesso - si legge nel post dell'...Quando si parla di attaccanti con Stefan Schwoch è difficile non dargli credito. L'ex attaccante dela Radio Crc si è soffermato sul ballottaggio Mertens -che in queste settimane ha tenuto banco in casa azzurra. Secondo Schwoch in ' questo momento Mertens sembra insostituibile. ...L'ex attaccante azzurro Ciccio Baiano è intervenuto in queste ore a "Stadio Aperto", trasmissione di TMW Radio. "Napoli? Al completo sono fortissimi e ...Si è tanto discusso nei mesi scorsi sul rendimento altalenante del Napoli, cercando di assegnare e spartire perbene le colpe tra Rino Gattuso e le contingenze che hanno condizionato diverse prestazion ...