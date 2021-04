Migranti | Sos Méditerranée | soli nel soccorso | nessun coordinamento

Advertising

Agenzia_Ansa : Decine di migranti sono dispersi, e si teme siano annegati, nel naufragio di un gommone al largo della Libia, secon… - Agenzia_Ansa : Oltre 100 migranti sono annegati al largo della Libia. L'allarme arriva da Francesco Creazzo di Sos Mediterranee ch… - giusmo1 : Strage nel silenzio: “Gli Sos dei migranti ignorati per 24 ore” | Rep - g_zerbato : RT @massimosala5: - LuisaPistini : RT @massimosala5: -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Sos

A cercare di soccorrere i naufraghi del tragico naufragio di venerdì al largo della Libia 'eravamo soli'. A dirlo è Alessandro Porro, direttore diMéditerranée, che in un'intervista al Corriere della Sera rimarca il fatto che, nonostante l'allerta di Alarm Phone, nessuno abbia coordinato i soccorsi. Solo quando è partito il Mayday 'tre navi ...Si aggiunge alla "flotta civile" che presidia il Mediterraneo e di cui fa parte anche la Ocean Viking diMediterranee, testimone dell'ultimo naufragio che giovedì ha provocato circa 130 vittime. -...A cercare di soccorrere i naufraghi del tragico naufragio di venerdì al largo della Libia "eravamo soli". A dirlo è Alessandro Porro, direttore di Sos Méditerranée, che in un'intervista al Corriere de ...Le autorità europee sapevano da due giorni che nel Canale di Sicilia c’erano 3 barconi messi in mare dai trafficanti libici. Ecco la ricostruzione ora per ora. Tra silenzi, omissioni e scaricabarile ...