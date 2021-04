Massimo Ciavarro: chi è, età, carriera, compagna, ex moglie, figli (Di sabato 24 aprile 2021) Massimo Ciavarro è un attore italiano di grandissimo successo che piace molto al pubblico. Da giovane l’attore ha conquistato tutti con la sua disarmante bellezza. Oggi, sabato 24 aprile, Massimo Ciavarro sarà ospite insieme al figlio Paolo del salotto del pomeriggio di Canale Cinque a Verissimo di Silvia Toffanin. Scopriamo qualcosa in più su di lui. Massimo Ciavarro nasce a Roma il 7 novembre 1957, ha 63 anni ed è del segno zodiacale dello Scorpione. L’infanzia dell’attore non è stata tutta rose e fiori perché è stata segnata dalla malattia prima e dalla morte poi del padre. Il padre di Massimo Ciavarro è morto quando lui aveva quattordici anni e quindi lui si è dovuto dare da fare per dare aiuto alla sua famiglia., composta dalla ... Leggi su puglia24news (Di sabato 24 aprile 2021)è un attore italiano di grandissimo successo che piace molto al pubblico. Da giovane l’attore ha conquistato tutti con la sua disarmante bellezza. Oggi, sabato 24 aprile,sarà ospite insieme alo Paolo del salotto del pomeriggio di Canale Cinque a Verissimo di Silvia Toffanin. Scopriamo qualcosa in più su di lui.nasce a Roma il 7 novembre 1957, ha 63 anni ed è del segno zodiacale dello Scorpione. L’infanzia dell’attore non è stata tutta rose e fiori perché è stata segnata dalla malattia prima e dalla morte poi del padre. Il padre diè morto quando lui aveva quattordici anni e quindi lui si è dovuto dare da fare per dare aiuto alla sua famiglia., composta dalla ...

Advertising

MediasetPlay : Pronti per una nuova puntata? ?? Oggi a #Verissimo, alle 15.30 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Play Infinity,… - enneti98 : Comunque Ciavarro junior è la fotocopia di Ele, non so dove lo vedano uguale a Massimo - MecchiaStefania : RT @ProgettoTeatris: Un giovane Massimo Ciavarro, Mauro Di Francesco e @MecchiaStefania #anni80 #tv #vintage - mixborghi : RT @ProgettoTeatris: Un giovane Massimo Ciavarro, Mauro Di Francesco e @MecchiaStefania #anni80 #tv #vintage -