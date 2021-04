Martin Scorsese e Paul Schrader stanno sviluppando una serie sul cristianesimo

(Di sabato 24 aprile 2021) I registisono al lavoro sullo sviluppo di una nuovain cui si racconteranno le origini delha rivelato che collaborerà nuovamente con: i due registida tempo unatelevisiva destinata a una piattaforma di streaming in cui si racconteranno le origini del. Il progetto avrà un approccio in stile L'ultima tentazione di Cristo e dovrebbe avere una durata di tre stagioni. In occasione di un'intervista rilasciata a The New Yorker,ha dichiarato: "Io e...

QUOTIDIANO.NET

