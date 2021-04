Lorella Cuccarini commossa a Verissimo. Su Amici svela: “Una rinascita” (Di sabato 24 aprile 2021) Amici La maestra di Amici 20 apre il suo cuore a Silvia Toffanin: il bilancio della sua esperienza nel talent della De Filippi e la sorpresa di Baudo Pubblicato su 24 Aprile 2021 Questa settimana a Verissimo Silvia Toffanin ha ospitato Lorella Cuccarini e Arisa. La maestra di ballo ha fatto un bilancio di questa edizione e della sua prima esperienza come insegnante nel talent di Maria De Filippi. L’ex volto del pomeriggio di Rai1 ha svelato di avere molto rispetto per i cantanti e i ballerini di Amici 20 e del Serale che seguono il loro sogno e che lei, insieme ai colleghi, deve accompagnare. Da un lato è protettiva perché frutto delle esperienze che, nel corso della sua vita, ha ... Leggi su cityroma (Di sabato 24 aprile 2021)La maestra di20 apre il suo cuore a Silvia Toffanin: il bilancio della sua esperienza nel talent della De Filippi e la sorpresa di Baudo Pubblicato su 24 Aprile 2021 Questa settimana aSilvia Toffanin ha ospitatoe Arisa. La maestra di ballo ha fatto un bilancio di questa edizione e della sua prima esperienza come insegnante nel talent di Maria De Filippi. L’ex volto del pomeriggio di Rai1 hato di avere molto rispetto per i cantanti e i ballerini di20 e del Serale che seguono il loro sogno e che lei, insieme ai colleghi, deve accompagnare. Da un lato è protettiva perché frutto delle esperienze che, nel corso della sua vita, ha ...

