Le ultime sui Huawei P50 tra misure | display e data di uscita

Leggi su optimagazine

(Di sabato 24 aprile 2021) Sono ancora incerte le notizie intorno aiP50 di cui non si conosce ancora ladi lancio ufficiale. Quest’ultima dovrebbe essere davvero prossima per una presentazione che si terrà nel mese di maggio. Nell’attesa dell’ufficialità del prossimo keynote del produttore, ecco che spuntano nuovi dettagli sui top di gamma, grazie all’autorevole leaker Teme abbastanza noto per le sue anticipazioni hi-tech sul brand cinese. Il leak odierno riguarda le dimensioni e la tipologia deiper le future ammiraglie. Come scritto anche nel tweet al termine di questo articolo, sembrerebbe proprio che il prossimoP50 avrà le seguenti: 156x74x8.3mm. La diagonale dello schermo sarà pari a 6.3 pollici e lo stesso pannello sarà dritto e non curvo. Al contrario, il modello ...