Lavori di manutenzione sull'A14, chiuso un tratto di autostrada. Ecco quando e quale (Di sabato 24 aprile 2021) ANCONA - sulla A14 Bologna - Taranto, per consentire Lavori di manutenzione degli impianti nelle gallerie, previsti in orario notturno, dalle 21 di martedì 27 alle 6 di mercoledì 28 aprile, sarà ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 24 aprile 2021) ANCONA -a A14 Bologna - Taranto, per consentiredidegli impianti nelle gallerie, previsti in orario notturno, dalle 21 di martedì 27 alle 6 di mercoledì 28 aprile, sarà ...

Ultime Notizie dalla rete : Lavori manutenzione Lavori di manutenzione sull'A14, chiuso un tratto di autostrada. Ecco quando e quale ANCONA - Sulla A14 Bologna - Taranto, per consentire lavori di manutenzione degli impianti nelle gallerie, previsti in orario notturno, dalle 21 di martedì 27 alle 6 di mercoledì 28 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Pedaso e Grottammare , in ...

Gallerie A14, chiude per una notte il tratto tra Pedaso e Grottammare. In entrambe le direzioni GROTTAMMARE – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione degli impianti nelle gallerie, previsti in orario notturno, dalle 21:00 di martedì 27 alle 6:00 di mercoledì 28 aprile, s ...

