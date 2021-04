Italiano, non riusciamo a segnare ma ora servono punti (Di sabato 24 aprile 2021) Lo Spezia non è riuscito a replicare la bella prova offerta mercoledì con l'Inter e la sconfitta del Ferraris rischia di pesare sulla corsa salvezza. Una sconfitta che Vincenzo Italiano analizza così ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 24 aprile 2021) Lo Spezia non è riuscito a replicare la bella prova offerta mercoledì con l'Inter e la sconfitta del Ferraris rischia di pesare sulla corsa salvezza. Una sconfitta che Vincenzoanalizza così ...

Advertising

pfmajorino : Corridoi umanitari italiani ed europei. Un'azione, innanzitutto del governo italiano, per cancellare i campi in… - fattoquotidiano : GABER CHE DISSE NO AL MONDO DI MEZZO | Io non mi sento italiano. Onestà, onore, dignità, lealtà, rispetto delle reg… - DarioNardella : #Firenze sarà il primo capoluogo di regione italiano ad abolire la #TamponTax e quindi le farmacie comunali non far… - tiber_h : RT @CntPaolo: Finalmente ho capito il perché la #Barilla non ha trovato di meglio che utilizzare una modella africana per il loro nuovo spo… - xvjeonvx : @Seokjin0501 mi sono trasferita in Inghilterra e non ho parlato Italiano da anni -