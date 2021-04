Il cibo è appartenenza

Leggi su linkiesta

(Di sabato 24 aprile 2021) TRAMEZZINI Il nostro futuro passa anche dalla politica per il, come ci spiega bene un articolo sulla nuova Micromega. Valorizzazione del patrimonio e della produzione agricola locale, promozione delle filiere corte, solidali ed eque, lotta allo spreco, stop al consumo di suolo e al rilancio dei mercati rionali: è il progetto romano appena calendarizzato dalla delibera che darà forma alle strategie sulla sostenibilità alimentare e, di conseguenza, ambientale nella metropoli. Un progetto che potrebbe cambiare le sorti della capitale, e dimostrare come le decisioni che vengono prese a livello istituzionale possano fare (o non fare!) la fortuna di un intero territorio. Questa verità è davvero evidente nel rapporto che ci spiega come Matera sia cambiata e quanto essere la capitale della cultura abbia modificato per sempre la sua struttura. Dallo stesso studio emerge ...