Governo: Salvini, 'sostegno convinto a Draghi senza cedere a provocazioni' (Di sabato 24 aprile 2021) Roma 24 apr. (Adnkronos) - "La Lega sostiene convintamente Draghi e non abboccheremo alle provocazioni. Siamo determinati a collaborare per tutelare la salute, per utilizzare bene i fondi europei, per immaginare la nostra Italia da qui a qualche decennio e accelerare sulle riaperture". Lo scrive il segretario della Lega, Matteo Salvini, in una lettera al 'Corriere della Sera', in replica ad un editoriale apparso ieri sul quotidiano di via Solferino. "Questo Governo, in circa due mesi, ha migliorato il piano vaccinale, ha cambiato Arcuri e i vertici della Protezione civile, ha fatto un primo passo -rivendica il leader del Carroccio- su pace fiscale e riaperture, ha cancellato i vincoli dei codici Ateco, migliorato i rimborsi, archiviato i dpcm. Presto —ne sono sicuro— cadrà il coprifuoco delle 22 e si troverà una ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Roma 24 apr. (Adnkronos) - "La Lega sostiene convintamentee non abboccheremo alle. Siamo determinati a collaborare per tutelare la salute, per utilizzare bene i fondi europei, per immaginare la nostra Italia da qui a qualche decennio e accelerare sulle riaperture". Lo scrive il segretario della Lega, Matteo, in una lettera al 'Corriere della Sera', in replica ad un editoriale apparso ieri sul quotidiano di via Solferino. "Questo, in circa due mesi, ha migliorato il piano vaccinale, ha cambiato Arcuri e i vertici della Protezione civile, ha fatto un primo passo -rivendica il leader del Carroccio- su pace fiscale e riaperture, ha cancellato i vincoli dei codici Ateco, migliorato i rimborsi, archiviato i dpcm. Presto —ne sono sicuro— cadrà il coprifuoco delle 22 e si troverà una ...

