Gip di Bari arrestato per corruzione. Dda Lecce: "Provvedimenti libertà in cambio di denaro" (Di sabato 24 aprile 2021) Il giudice sarebbe stato sorpreso dai Carabinieri dopo avere intascato una mazzetta di 6.000 euro da parte di un avvocato penalista. Ammesse parzialmente le sue responsabilità, ha chiesto di lasciare la magistratura Leggi su rainews (Di sabato 24 aprile 2021) Il giudice sarebbe stato sorpreso dai Carabinieri dopo avere intascato una mazzetta di 6.000 euro da parte di un avvocato penalista. Ammesse parzialmente le sue responsabilità, ha chiesto di lasciare la magistratura

