Esplorazioni Pokémon | Ash e Pikachu incontreranno Charizard e tanti vecchi amici – Notizia – Nintendo SwitchVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Esplorazioni Pokémon: Ash e Pikachu incontreranno Charizard e tanti vecchi amici

Nelle prossime puntate di Esplorazioni Pokémon Ash e Pikachu incontreranno Charizard e tanti vecchi amici che non incrociavano da tempo. Grazie ad un nuovo, breve trailer distribuito da Nintendo, possiamo scoprire alcune delle cose che avverranno in Eplorazioni Pokémon, la nuova serie TV dedicata ai mostri tascabili. Una delle immagini mostrate ha fatto sicuramente felici molti fan storici di Ash e Pikachu: durante i loro viaggio, infatti, l'inseparabile duo tornerà brevemente a casa, dove incontreranno nuovamente Charizard e tutti gli altri amici che hanno animato le precedenti stagioni del cartone animato. Per esigenze di trama e commerciali (vanno ...

