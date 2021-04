(Di sabato 24 aprile 2021) Qualche giorno fa la modella(ho dovuto fare copia e incolla per non sbagliare il nome) ha postato una foto sul suo profilo Instagram che la ritrae in un sexyanimalier a undal, evidenziando un corpo che più o meno potrebbe corrispondere a quello di una diciottenne figa sopra la media. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@emrata) Ora, è lecito per noi mamme comuni mortali provare un pizzico di invidia, soprattutto al pensiero del nostropostin cui l’unica parte del corpo priva di liquidi in eccesso era il lobo dell’orecchio. Noi, che in spiaggia abbiamo rivalutato con molta gioia i caftani oversize, adottando ...

MassimoChiaram7 : RT @ilfattoblog: 'Questa Madre Natura è proprio stronza, dona ad alcune un metro e 60 di gambe e ad altre un metro e 60 e basta' @LaPetret… - ilfattoblog : Emily Ratajkowski in bikini a un mese dal parto: è polemica. Ma le donne non sono tutte uguali - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Questa Madre Natura è proprio stronza, dona ad alcune un metro e 60 di gambe e ad altre un metro e 60 e basta' @LaPetret… - ilfattoblog : 'Questa Madre Natura è proprio stronza, dona ad alcune un metro e 60 di gambe e ad altre un metro e 60 e basta'… - rosesontrosie : @selenophjile esatto, un esempio è emily ratajkowski che due annetti fa aveva messo un foto su instagram con i peli… -

Ultime Notizie dalla rete : Emily Ratajkowski

Rolling Stone Italia

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309) L'arte della truffa Theo James in un thriller con la modella. Un ladro di opere d'arte si allea con un'attrice piena di debiti per ...L'arte della truffa Theo James in un thriller con la modella. Un ladro di opere d'arte si allea con un'attrice piena di debiti per organizzare l'ultimo colpo della sua carriera criminale. (SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301) The Identical ...La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 24 aprile, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Pre ...L’arte della truffa (2019) stasera in tv alle 21.15 su Sky Cinema 1 Diretto da Matt Aselton, L’arte della truffa, vede nel cast Emily Ratajkowski, Theo James, Fred Melamed, Ebon Moss-Bachrach, Isiah ...