Dai dettagli tra le righe una risposta agli enigmi di Mark Z. Danielewski

Il multiforme intreccio di punti di vista, voci e narrazioni che costituisce l'architettura di Casa di foglie di Mark Z. Danielewski resta a tutt'oggi un enigma intricato e coinvolgente. A più di vent'anni dalla prima pubblicazione negli Stati Uniti , la complessa densità di segni testuali che gremiscono le pagine di questo singolare oggetto narrativo – spesso con font di colori e dimensioni diverse e attraverso un proliferare di note, citazioni e indici relativi a ogni dettaglio della trama – … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

