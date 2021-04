Così Elon Musk ha stravolto lo Spazio. Parla Roberto Vittori (Di sabato 24 aprile 2021) “Di solito la storia la fa il numero uno, ma non questa volta; questa volta è il numero due, perché certifica il successo delle riutilizzabilità targata Elon Musk”. È Così che Roberto Vittori, astronauta, generale, space attaché all’ambasciata d’Italia a Washington con tre esperienze oltre l’atmosfera, descrive la missione “SpaceX Crew 2”, partita ieri da Cape Canaveral, in Florida, e in approdo sulla Stazione spaziale internazionale. A bordo quattro astronauti: il francese Thomas Pesquet, gli americani Robert Shane Kimbrough e Megan McArthur, e il giapponese Akihiko Hoshide. Quattro veterani di viaggi spaziali, ma tutti al debutto su una navicella commerciale, la stessa già utilizzata lo scorso anno dai colleghi Douglas Hurley e Robert Behnken, sospinta da un razzo (Falcon 9) con primo stadio ... Leggi su formiche (Di sabato 24 aprile 2021) “Di solito la storia la fa il numero uno, ma non questa volta; questa volta è il numero due, perché certifica il successo delle riutilizzabilità targata”. Èche, astronauta, generale, space attaché all’ambasciata d’Italia a Washington con tre esperienze oltre l’atmosfera, descrive la missione “SpaceX Crew 2”, partita ieri da Cape Canaveral, in Florida, e in approdo sulla Stazione spaziale internazionale. A bordo quattro astronauti: il francese Thomas Pesquet, gli americani Robert Shane Kimbrough e Megan McArthur, e il giapponese Akihiko Hoshide. Quattro veterani di viaggi spaziali, ma tutti al debutto su una navicella commerciale, la stessa già utilizzata lo scorso anno dai colleghi Douglas Hurley e Robert Behnken, sospinta da un razzo (Falcon 9) con primo stadio ...

