Conte | “Il destino è nelle nostre mani | voglio concretezza”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 24 aprile 2021) Il tecnico dell’Inter, Antonio, ha presentato in conferenza stampa la gara contro l’Hellas Verona. Queste le sue parole: “Ci aspetta una gara dura e tosta, il Verona sta facendo benissimo in Serie A, è incappata in una serie di risultati negativi ma non meritava gli ultimi due. Juric è un bravissimo allenatore, si sta ripetendo anche quest’anno, ha lavorato per tantissimo tempo con Gasperini e non posso che parlarne bene. Tutti comunque stanno vedendo la qualità del suo lavoro” Queste partite si preparano prima nella testa? – “A parte la promozione a Bari e a Siena, con la Juventus tutto è iniziato da zero e la mentalità l’abbiamo costruita nel tempo. Conta che i giocatori diano la disponibilità e io ho visto sempre ragazzi pronti a mettersi in discussione. Stiamo crescendo sotto tutti i punti di vista, dobbiamo cercare di arrivare al traguardo perché poi non ...