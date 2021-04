Chi è Riz Ahmed: tutto sul attore di Sound of Metal (Di sabato 24 aprile 2021) Chi è Riz Ahmed, l’attore candidato all’Oscar per il film Sound of Metal? Ecco tutto ciò che sappiamo su di lui come artista e come uomo. L’interpretazione del batterista sordo Ruben Stone, nel film Sound of Metal, è valso a Rizw Ahmed la prima candidatura al Premio Oscar. Il suggello di una carriera luminosa, essendo già precedentemente apparso in illustri titoli. Ma cosa ne sappiamo di lui? Quali altri importanti traguardi ha tagliato? Andiamo a scoprirlo, con qualche cenno pure alla vita privata. Rizwan Ahmed: la biografia Rizwan Ahmed nasce a Wembley, un sobborgo di Londra, il 1° dicembre 1982 (Sagittario). Figlio di immigrati musulmani pakistani, frequenta la Merchant Taylors’ School, mediante un ... Leggi su donnaglamour (Di sabato 24 aprile 2021) Chi è Riz, l’candidato all’Oscar per il filmof? Eccociò che sappiamo su di lui come artista e come uomo. L’interpretazione del batterista sordo Ruben Stone, nel filmof, è valso a Rizwla prima candidatura al Premio Oscar. Il suggello di una carriera luminosa, essendo già precedentemente apparso in illustri titoli. Ma cosa ne sappiamo di lui? Quali altri importanti traguardi ha tagliato? Andiamo a scoprirlo, con qualche cenno pure alla vita privata. Rizwan: la biografia Rizwannasce a Wembley, un sobborgo di Londra, il 1° dicembre 1982 (Sagittario). Figlio di immigrati musulmani pakistani, frequenta la Merchant Taylors’ School, mediante un ...

Advertising

lestrange_mia : #SoundOfMetal Raga questo film è straziante, un’angoscia crescente! E che bravo Riz Ahmed che mi fa percepire prop… - beautifvlboy : madonna sono già agitata per #Oscars perché paura che Riz non vinca e Madonna quanto mi piacerebbe vederlo vincere… - statodelsud : Chi è Riz Ahmed, candidato agli Oscar 2021 come Miglior Attore per Sound of Metal - Pino__Merola : Chi è Riz Ahmed, candidato agli Oscar 2021 come Miglior Attore per Sound of Metal - rada_maja : RT @SkyTG24: Chi è Riz Ahmed, candidato agli Oscar 2021 come Miglior Attore per Sound of Metal -