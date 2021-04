Benevento-Udinese, i convocati di Inzaghi: fuori Moncini, Tuia, Letizia e Foulon (Di sabato 24 aprile 2021) Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di campionato contro l’Udinese, in programma domenica alle ore 12.30 presso lo stadio “C. Vigorito). L’allenatore giallorosso non avrà a disposizione Moncini, Foulon, Letizia e Tuia. Di seguito l’elenco dei 22 convocati reso noto al termine della seduta di rifinitura. Al termine dell’odierna seduta di rifinitura, il tecnico giallorosso Filippo Inzaghi ha diramato l’elenco dei 22 calciatori convocati per la gara di domani, alle ore 12.30 presso lo stadio “C. Vigorito”, contro l’Udinese. Eccoli nel dettaglio: Portieri: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori;Difensori: De Paoli, Barba, Caldirola, Glik, ... Leggi su sportface (Di sabato 24 aprile 2021) Filippo, tecnico del, ha diramato la lista deiper la sfida di campionato contro l’, in programma domenica alle ore 12.30 presso lo stadio “C. Vigorito). L’allenatore giallorosso non avrà a disposizione. Di seguito l’elenco dei 22reso noto al termine della seduta di rifinitura. Al termine dell’odierna seduta di rifinitura, il tecnico giallorosso Filippoha diramato l’elenco dei 22 calciatoriper la gara di domani, alle ore 12.30 presso lo stadio “C. Vigorito”, contro l’. Eccoli nel dettaglio: Portieri: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori;Difensori: De Paoli, Barba, Caldirola, Glik, ...

Advertising

IAMCALCIOBENEVE : Benevento. Inzaghi ne convoca 22 per l'Udinese: emergenza in difesa - sportface2016 : #calcio #SerieA #BeneventoUdinese, i convocati di Filippo #Inzaghi - _SiGonfiaLaRete : #Benevento, i convocati di #Inzaghi contro l'#Udinese: chi sono gli assenti sanniti - anteprima24 : ** Uomini contati in difesa per #Inzaghi, sono sei gli assenti per l'#Udinese ** - zazoomblog : Udinese Gotti: Archiviamo la salvezza col Benevento - #Udinese #Gotti: #Archiviamo #salvezza -