“Avete visto?!”. Sophie Codegoni, se ne sono accorti tutti: anche lei ‘contro’ l’ex tronista (Di sabato 24 aprile 2021) Sophie Codegoni è finita al centro delle polemiche a causa della sua brevissima storia amorosa, iniziata proprio grazie al programma ‘Uomini e Donne’. l’ex tronista aveva scelto come suo fidanzato Matteo Ranieri, ma sono trascorsi a malapena trenta giorni e le loro strade si sono separate definitivamente, lasciando stupefatto il pubblico. Le spiegazioni dei due ex piccioncini sono state praticamente le stesse, infatti hanno riferito di aver capito che ci fosse incompatibilità. Successivamente entrambi hanno messo una pietra sopra su questa vicenda e non hanno più toccato l’argomento. Eppure sembra proprio che ci siano ancora strascichi legati a questa vicenda. Ed è una persona vicinissima al dating show di Canale 5 ad aver compiuto un gesto inaspettato nei confronti ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 24 aprile 2021)è finita al centro delle polemiche a causa della sua brevissima storia amorosa, iniziata proprio grazie al programma ‘Uomini e Donne’.aveva scelto come suo fidanzato Matteo Ranieri, matrascorsi a malapena trenta giorni e le loro strade siseparate definitivamente, lasciando stupefatto il pubblico. Le spiegazioni dei due ex piccioncinistate praticamente le stesse, infatti hanno riferito di aver capito che ci fosse incompatibilità. Successivamente entrambi hanno messo una pietra sopra su questa vicenda e non hanno più toccato l’argomento. Eppure sembra proprio che ci siano ancora strascichi legati a questa vicenda. Ed è una persona vicinissima al dating show di Canale 5 ad aver compiuto un gesto inaspettato nei confronti ...

Advertising

borghi_claudio : Uno dei punti più surreali di ieri a @PiazzapulitaLA7? Quando ho parlato della Spagna e ho ricordato che i ristoran… - borghi_claudio : Mannaggia CRISANTI... era così ovvio... non ascoltare Salvini e chiudere adesso per poterci godere l'estate. Avete… - albertoangela : Spesso il maltempo non aiuta nelle riprese. Quando abbiamo girato al Pantheon però, il maltempo ci ha permesso di s… - robymark1 : RT @francescatotolo: Allora @cecilia_strada sarò accreditata a bordo della nuova nave di @resqpeople, visto che non avete niente da nascond… - incredibilee : copio la tl dai how close r we? 10% - moots 10% - abbiamo interagito 10% - abbiamo parlato in dm 10% - avete visto… -