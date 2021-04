“Avanti un altro! Pure di sera”: tra gli ospiti anche Tommaso Zorzi (Di sabato 24 aprile 2021) Domenica 25 aprile, su Canale 5, in prime-time, nuovo appuntamento con “Avanti un altro! Pure di sera”. Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurent, conduce il game show che questa settimana vede protagoniste le categorie Sosia e Virtù. Come capitani delle due squadre che si giocheranno il tutto e per tutto per aggiudicarsi vittoria e montepremi, rispettivamente, Justine Mattera e Lorella Boccia. Tra gli ospiti che porranno bizzarre e imprevedibili domande ai concorrenti, Tommaso Zorzi. Non mancheranno il salottino, capitanato da Miss Claudia, tra cui il Bonus Daniel Nilsson, lo Iettatore Franco Pistoni, la Bonas Sara Croce, la Bona Sorte Francesca Brambilla, la Regina del Web Laura Cremaschi. Inoltre, sempre presente la coppia comica formata da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 24 aprile 2021) Domenica 25 aprile, su Canale 5, in prime-time, nuovo appuntamento con “undi”. Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurent, conduce il game show che questa settimana vede protagoniste le categorie Sosia e Virtù. Come capitani delle due squadre che si giocheranno il tutto e per tutto per aggiudicarsi vittoria e montepremi, rispettivamente, Justine Mattera e Lorella Boccia. Tra gliche porranno bizzarre e imprevedibili domande ai concorrenti,. Non mranno il salottino, capitanato da Miss Claudia, tra cui il Bonus Daniel Nilsson, lo Iettatore Franco Pistoni, la Bonas Sara Croce, la Bona Sorte Francesca Brambilla, la Regina del Web Laura Cremaschi. Inoltre, sempre presente la coppia comica formata da ...

