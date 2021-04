Ascolti TV 23 aprile 2021, Felicissima Sera meglio di Top Dieci (Di sabato 24 aprile 2021) Come sono andati gli Ascolti tv di ieri 23 aprile? A scontrarsi in prima Serata sono stati due trasmissioni molto gettonate come Top Dieci e Felicissima Sera. Nonostante gli alti riscontri, solo una è riuscita a fare meglio dell'altra: lo show di Pio e Amedeo. Felicissima Sera VS Top Dieci: ecco chi ha ottenuto più Ascolti tv È partito bene il primo appuntamento del programma condotto da Carlo Conti, Top Dieci. A sfidarsi sono state due squadre da tre vip ciascuno. Da una parte c'erano Christian De Sica, Nancy Brilli e Massimo Boldi, dall'altra parte Loretta Goggi, Paola Minaccioni e Cesare Bocci. A guardare questa trasmissione sono stati 3.806.000 spettatori con share del 16.6%. Per ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 24 aprile 2021) Come sono andati glitv di ieri 23? A scontrarsi in primata sono stati due trasmissioni molto gettonate come Top. Nonostante gli alti riscontri, solo una è riuscita a faredell'altra: lo show di Pio e Amedeo.VS Top: ecco chi ha ottenuto piùtv È partito bene il primo appuntamento del programma condotto da Carlo Conti, Top. A sfidarsi sono state due squadre da tre vip ciascuno. Da una parte c'erano Christian De Sica, Nancy Brilli e Massimo Boldi, dall'altra parte Loretta Goggi, Paola Minaccioni e Cesare Bocci. A guardare questa trasmissione sono stati 3.806.000 spettatori con share del 16.6%. Per ...

