A proposito di calcio popolare (Di sabato 24 aprile 2021) Per 72 ore ci siamo scatenati nei commenti pro/contro l’operazione Superlega. Nel frattempo, mentre qui ci si sfiancava di acrobazie intellettuali, in Inghilterra la gente scendeva per strada, fermava i pullman delle squadre coinvolte nell’operazione e faceva esplicitamente capire che quella cosa non andava fatta. Provando a uscire dalla tentazione dell’etichetta giusto/sbagliato, è utile interrogarsi non solo sull’aspetto finanziaria della vicenda, ma anche su un patrimonio che potremmo definire intangibile e che, tuttavia, ha dimostrato la sua vitalità. Così mi sono venuti in mente due libri che hanno… lo stesso titolo! Il primo è di Valerio Moggia, Storia popolare del calcio. Uno sport di esuli, immigrati e lavoratori (UltraSport, 2020). “Il calcio con la politica ha molto da spartire, perché la politica altro non è che ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 24 aprile 2021) Per 72 ore ci siamo scatenati nei commenti pro/contro l’operazione Superlega. Nel frattempo, mentre qui ci si sfiancava di acrobazie intellettuali, in Inghilterra la gente scendeva per strada, fermava i pullman delle squadre coinvolte nell’operazione e faceva esplicitamente capire che quella cosa non andava fatta. Provando a uscire dalla tentazione dell’etichetta giusto/sbagliato, è utile interrogarsi non solo sull’aspetto finanziaria della vicenda, ma anche su un patrimonio che potremmo definire intangibile e che, tuttavia, ha dimostrato la sua vitalità. Così mi sono venuti in mente due libri che hanno… lo stesso titolo! Il primo è di Valerio Moggia, Storiadel. Uno sport di esuli, immigrati e lavoratori (UltraSport, 2020). “Ilcon la politica ha molto da spartire, perché la politica altro non è che ...

Advertising

Jean38095839 : @FrancescoOrdine A proposito di Infantino e del calcio dei tifosi - Kaiser993 : JP MORGAN si ritratta a proposito del suo appoggio alla superlega. Agissimo tutti così uniti, come per il calcio,… - sportli26181512 : Jiangsu Suning, pullman in vendita in un mercato di auto usate: Eder ironizza sui social: L'attaccante ironizza su… - michemar48 : A proposito di #SuperLeague e calcio dei ricchi che rovinerebbe il gioco più bello, quello 'di tutti': a ore ci sar… - MassimoBenesse1 : @PinoVaccaro77 @cosoblu Vabbe' ma tu ci capisci di calcio. A proposito do le mie percentuali sulla qualificazione… -

Ultime Notizie dalla rete : proposito calcio Montella: 'Da giocatore ero testa di ca**o. Spero di allenare ancora la Roma' E a proposito di Roma, non solo ricordi da giocatore ma anche quelli da mister: "Speravo di ... Meglio per il calcio". tutte le notizie di Montella Leggi i commenti Calcio: tutte le notizie [ { "@...

UEFA, attacco a Ceferin: 'Rifletta, sempre che sia in grado' E a tal proposito il giornalista Roberto Renga ha puntato il dito contro il dirigente sloveno. 'Non sono uno da slogan, ma il successo di #Ceferinout dovrebbe spingere l'attuale capo del calcio ...

A proposito di calcio popolare Il Foglio A proposito di calcio popolare Mentre qui ci si sfiancava di acrobazie intellettuali contro la Superlega, in Inghilterra la gente scendeva per strada, fermava i pullman delle squadre coinvolte nell’operazione e faceva esplicitament ...

Calcio: Panni sporchi – La rassegna del 24 aprile SuperLega, fondi e diritti Tv: Dal Pino accusa i big del calcio (Sole p.19, Corriere p.43, MF p.15). All’assemblea della Lega il presidente punta l’indice contro Juventus e Inter. Agnelli delega, non ...

E adi Roma, non solo ricordi da giocatore ma anche quelli da mister: "Speravo di ... Meglio per il". tutte le notizie di Montella Leggi i commenti: tutte le notizie [ { "@...E a talil giornalista Roberto Renga ha puntato il dito contro il dirigente sloveno. 'Non sono uno da slogan, ma il successo di #Ceferinout dovrebbe spingere l'attuale capo del...Mentre qui ci si sfiancava di acrobazie intellettuali contro la Superlega, in Inghilterra la gente scendeva per strada, fermava i pullman delle squadre coinvolte nell’operazione e faceva esplicitament ...SuperLega, fondi e diritti Tv: Dal Pino accusa i big del calcio (Sole p.19, Corriere p.43, MF p.15). All’assemblea della Lega il presidente punta l’indice contro Juventus e Inter. Agnelli delega, non ...