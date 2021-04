Ugo Crepa, in occasione dell’Earth Day suona un brano per Rai Play con Tony Esposito (Di venerdì 23 aprile 2021) In occasione dell’Earth DAY (la Giornata della Terra che si festeggia il 22 aprile per celebrare l’ambiente e la salvaguardia del nostro pianeta) Ugo Crepa è stato ospite su Rai Play insieme a Tony Esposito, con il quale il giovane artista di Napoli ha avuto l’onore di collaborare su una produzione di Squarta e Gabbo Centofanti. Il brano è uscito giovedì 22 aprile pomeriggio su Rai Play e su YouTube. Biografia Ugo Pronestì, in arte Ugo Crepa, è un giovane rapper e cantautore di Napoli il cui suo sound spazia dal rap al new soul, dall’r&b al funk, e la sua scrittura è un poetico mosaico introspettivo. Ugo Crepa si avvicina al rap nel 2013 con il collettivo Nerosubianco. Nel 2015 è tra i fondatori ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 23 aprile 2021) InDAY (la Giornata della Terra che si festeggia il 22 aprile per celebrare l’ambiente e la salvaguardia del nostro pianeta) Ugoè stato ospite su Raiinsieme a, con il quale il giovane artista di Napoli ha avuto l’onore di collaborare su una produzione di Squarta e Gabbo Centofanti. Ilè uscito giovedì 22 aprile pomeriggio su Raie su YouTube. Biografia Ugo Pronestì, in arte Ugo, è un giovane rapper e cantautore di Napoli il cui suo sound spazia dal rap al new soul, dall’r&b al funk, e la sua scrittura è un poetico mosaico introspettivo. Ugosi avvicina al rap nel 2013 con il collettivo Nerosubianco. Nel 2015 è tra i fondatori ...

