Uccise e bruciò Sara Di Pietrantonio | confermato ergastolo per il suo ex Vincenzo Paduano

Alla fine la Cassazione ha confermato la condanna all'ergastolo per Vincenzo Paduano, l'uomo imputato per omicidio e stalking nei confronti della sua ex fidanzata, Sara Di Pietrantonio, prima assassinata (a soli 22 anni) e poi data alla fiamme alla periferia di Roma il 29 maggio 2016. Nell'aprile del 2019 la Cassazione aveva disposto un nuovo appello non condividendo la decisione dei giudici di secondo grado che avevano ridotto la pena a 30 anni di reclusione. Ora il verdetto definitivo. Cosa è successo Paduano, che nella vita faceva la guardia giurata, era stato condannato all'ergastolo dopo il processo con rito abbreviato; in appello i giudici avevano rivisto la sua condanna portandola a 30 anni, ritenendo che il reato di atti persecutori

Ultime Notizie dalla rete : Uccise bruciò Roma, uccise e bruciò la ex nel 2016: Cassazione conferma l'ergastolo Roma, 23 aprile 2021 - La Cassazione ha confermato in via definitiva la condanna all'ergastolo nel confronti di Vincenzo Paduano , che il 29 maggio 2016 uccise e diede alla fiamme l'ex fidanzata, Sara di Pietrantonio . Paduano è imputato per omicidio e stalking e nel 2019 sempre la Cassazione aveva disposto un processo di appello bis dopo che i ...

Roma, 23 aprile 2021 - La Cassazione ha confermato in via definitiva la condanna all'ergastolo nel confronti di Vincenzo Paduano , che il 29 maggio 2016e diede alla fiamme l'ex fidanzata, Sara di Pietrantonio . Paduano è imputato per omicidio e stalking e nel 2019 sempre la Cassazione aveva disposto un processo di appello bis dopo che i ...stata confermata dalla Cassazione la condanna all' ergastolo nei confronti di Vincenzo Paduano, l'uomo imputato per l' omicidio e stalking nei confronti della ex fidanzata Sara Di Pietrantonio, prima ...