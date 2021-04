Tv | Amazon | seconda stagione per ' LOL | Chi ride è fuori'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr. (Adnkronos) -Prime Video ha annunciato oggi ladi 'LOL: Chi'. Per celebrare il successo del comedy showOriginal, i protagonisti della prima edizione Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna, con Mara Maionchi e Fedez, parteciperanno al LOL-Aftershow, un appuntamento da non perdere che sarà disponibile sul canale YouTube di Prime Video Italia, lunedì 26 aprile, dalle ore 12. 'LOL: Chi' è una sfida fra dieci comici professionisti che devono restare seri per sei ore consecutive provando, contemporaneamente a farre i loro avversari. Un esperimento comico senza precedenti ...