' Superlega | Uefa divisa sulle sanzioni per Juve e Real Madrid'

ale_dibattista : Fino a ieri il “calcio moderno” andava bene, oggi che a rischio sono i loro guadagni si tolgono i completi firmati… - forumJuventus : Marotta: 'Superlega progetto nato in buona fede e portato avanti dai 12 proprietari, il calcio rischia il default'… - Eurosport_IT : Nonostante la pandemia e il momento di crisi globale, il n.1 della Uefa ha percepito 450mila euro lordi in più risp… - SpazioInter : Ultim'ora: nessuna sanzione dalla UEFA per i 12 club della Superlega - - TwitchSIE : RT @Fabopolis: Ha vinto lo sport o solo il piú forte? Il ruolo di #Uefa e #Fifa e il futuro. Ne parliamo alle 14 su @liberioltre con Marino… -

La, nel corso del Comitato Esecutivo, sarà chiamata a decidere le sanzioni da infliggere ai club scissionisti che hanno firmato il documento per creare la, una competizione nata nella ...48 ore, tanto è durato il progetto, si dice. In verità questo è un progetto che parte ormai dal 2018 ed alla base ha una battaglia politica ed economica tra/FIFA e i BIG CLUB EUROPEI. Non ci credo che Cefferin non ...non dipende né dalla FIFA né dall' UEFA né dalla FIGC, ma è una scelta delle Leghe (A, B, C) per motivi "televisivi" dove le Società fautori della Superlega la fanno da padroni (Juventus, Inter, Milan ...Oltre al tema scottante della Superlega, il Comitato Uefa che si è riunito questa mattina, ha deciso in maniera definitiva le sedi per il prossimo Europeo di calcio. Bilbao lascia come previsto e al ...