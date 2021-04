Superlega, Guardiola: “Capitolo chiuso, ora si va avanti” (Di venerdì 23 aprile 2021) “Questo è business, non possiamo negarlo. Tutte le squadre, i tifosi, vogliono i migliori giocatori possibili e per questo è necessario fare buoni investimenti. Ma il Capitolo è chiuso, ci concentriamo di nuovo. Ogni club ha fatto una dichiarazione onesta, quindi ora si va avanti”. Sono queste le parole di Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, che in conferenza stampa ha voluto commentare il flop della Superlega. “I manager chiedono sempre di migliorare la qualità del calcio, mentre il mondo del calcio vuole la quantità. Noi non siamo responsabili per questo”, ha aggiunto lo spagnolo, secondo il quale “quando ci sarà uguaglianza nei diritti umani e per tutto, la società sarà migliore”. Sulla riforma della nuova Champions, il tecnico dei Citizens ha concluso: “Non sono un esperto. Se decidono ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 aprile 2021) “Questo è business, non possiamo negarlo. Tutte le squadre, i tifosi, vogliono i migliori giocatori possibili e per questo è necessario fare buoni investimenti. Ma il, ci concentriamo di nuovo. Ogni club ha fatto una dichiarazione onesta, quindi ora si va”. Sono queste le parole di Pep, allenatore del Manchester City, che in conferenza stampa ha voluto commentare il flop della. “I manager chiedono sempre di migliorare la qualità del calcio, mentre il mondo del calcio vuole la quantità. Noi non siamo responsabili per questo”, ha aggiunto lo spagnolo, secondo il quale “quando ci sarà uguaglianza nei diritti umani e per tutto, la società sarà migliore”. Sulla riforma della nuova Champions, il tecnico dei Citizens ha concluso: “Non sono un esperto. Se decidono ...

Advertising

Eurosport_IT : ??? 'Non è sport quando non c'è relazione tra fatica e successo finale. Non è sport dove la vittoria è sempre garant… - DiMarzio : #ManchesterCity , #Guardiola duro sulla #Superlega - sportface2016 : #SuperLega Pep #Guardiola commenta il flop della competizione privata a 20 squadre: capitolo chiuso - blackiumor : @pisto_gol Mediaset non faceva pressioni perché non c'era nessun bisogno in tal senso,comunque è chiaro che nessuno… - TheMattDP10 : ?? SUPERLEGA | CEFERIN RIDICOLO: JUVENTUS E REAL MADRID FUORI DALLA CHAM... -