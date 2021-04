Superlega, clausola per Real Madrid e Barcellona: promesso guadagno di 60 milioni (Di venerdì 23 aprile 2021) Secondo quanto riporta il settimanale tedesco Der Spiegel, ci sarebbero altri dettagli circa il progetto fallito della Superlega. Real Madrid e Barcellona avrebbero beneficiato di una clausola con la quale avrebbero guadagnato “60 milioni, divisi in due rate, di introiti dai diritti-tv per le prime due stagioni di Superlega”. Si tratta di 10 milioni in più rispetto alle altre dieci squadre che sarebbero dovute entrare nella competizione private. L’inchiesta rivela anche come ogni club avrebbe potuto trasmettere “esclusivamente” sui propri canali streaming 4 gare della regular season della competizione, non fornendo diritti “a nessun altra emittente”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 23 aprile 2021) Secondo quanto riporta il settimanale tedesco Der Spiegel, ci sarebbero altri dettagli circa il progetto fallito dellaavrebbero beneficiato di unacon la quale avrebbero guadagnato “60, divisi in due rate, di introiti dai diritti-tv per le prime due stagioni di”. Si tratta di 10in più rispetto alle altre dieci squadre che sarebbero dovute entrare nella competizione private. L’inchiesta rivela anche come ogni club avrebbe potuto trasmettere “esclusivamente” sui propri canali streaming 4 gare della regular season della competizione, non fornendo diritti “a nessun altra emittente”. SportFace.

Advertising

zazoomblog : Superlega clausola per Real Madrid e Barcellona: promesso guadagno di 60 milioni - #Superlega #clausola #Madrid - sportface2016 : #SuperLega Clausola speciale per #RealMadrid e #Barcellona: promesso guadagno di 60 milioni, le altre ne avrebbe… - infoitsport : Milan in Superlega, Scaroni aveva fatto inserire una clausola: i dettagli - infoitsport : Milan-Superlega, la clausola voluta da Scaroni per evitare problemi con l'Uefa - infoitsport : Gazzetta - Superlega, la clausola Scaroni: ok ma col benestare di Figc e Uefa -