Roma, incendio in un capannone di Tor Cervara (Di venerdì 23 aprile 2021) A Roma, nella zona di Tor Cervara, in fiamme un capannone adibito a deposito di materiale. Cinque le squadre dei vigili del fuoco impegnate nelle operazioni di spegnimento. abr/trg su Il Corriere della Città.

