Recovery Plan | le redini in mano a Draghi e Franco

(Di venerdì 23 aprile 2021) Ledel Piano nazionale di ripresa e resilienza saranno saldamente nelle mani di Danielee del ministero dell’Economia in stretto collegamento con Marioe la presidenza del Consiglio. È quanto prevede la bozza delche entrerà in Consiglio dei ministri domani per un primo giro di tavolo. Lo scrive chiaramente il premier stesso nell’introduzione alle 319 pagine che compongono il Pnrr: “Il Governo ha predisposto uno schema di governance del Piano che prevede una struttura di coordinamento centrale presso il Ministero dell’Economia”.spiega che “questa struttura” avrà il compito di supervisionare “l’attuazione del piano” e sarà “responsabile dell’invio delle richieste di pagamento alla Commissione Europea, invio che è subordinato al raggiungimento ...

Advertising

fattoquotidiano : Fassina: “Salvini sente fiato della Meloni sul collo. Se continua così, esce da maggioranza. Recovery Plan? Quasi i… - matteosalvinimi : Al Ministero dell’Economia con l’amico Claudio Durigon, al lavoro sui progetti finanziati con i 191 miliardi del Re… - fattoquotidiano : RECOVERY PLAN Il Portogallo è il primo Stato a presentare il suo piano - infoitinterno : «Opportunità imperdibile di sviluppo, investimenti e riforme»: ecco l’introduzione di Draghi al Recovery Plan - marcuspascal1 : RT @Fornario: Recovery Plan, 12 miliardi all’alta velocità della Tav. Così, se scoppia un’altra pandemia, invece di tenere gli studenti a c… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Plan

È quanto prevede la bozza delche entrerà in Consiglio dei ministri domani per un primo giro di tavolo. Lo scrive chiaramente il premier stesso nell'introduzione alle 319 pagine che ...... costruita con un percorso partecipato con la cittadinanza, gli stakeholders del settore turistico, cogliendo le opportunità delcon lo sguardo rivolto ad un futuro green e sostenibile."...Il rischio da scongiurare è che il Sud si presenti in ordine sparso alla battaglia in atto per la divisione dei fondi del Recovery plan. La ministra Carfagna assicura che al Sud arriveranno ...Potenziare l’assistenza sanitaria territoriale, capitolo che verrà finanziato con 7 miliardi di euro. Lo prevede la bozza del Pnrr. Saranno istituite Case della Comunità come “perno delle prestazioni ...