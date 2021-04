Rea batte la MotoGP nei test di Aragon

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 23 aprile 2021) Il mondiale Superbike procede con le giornate diprivati, con Kawasaki e Yamaha che hanno girato per due giorni al Motorland. In verità, hanno corso solo per un giorno, visto che il secondo appuntamento della sessione è annullato per la pioggia. Le precipitazioni hanno fatto comparsa nella mattinata, obbligando i team a concentrare il lavoro nel pomeriggio. E Jonathan Rea ha scritto una pagina incredibile anche questa volta,ndo sul campo le! In pista, assieme alle derivate di serie, c’erano anche iteam Yamaha e KTM della classe regina, con Cal Crutchlow e Dani Pedrosa. Entrambi sono stati più lenti del cannibale della SBK, lasciando spazio a mille domande, soprattutto agli avversari diretti di Johnny e della Verdona. SBK: il resoconto delle ...