Pensione dopo riscatto laurea a rate o in un’unica soluzione (Di venerdì 23 aprile 2021) Perchè l'onere del riscatto laurea viene suddiviso in sole 10 rate e non in 120 venti come previsto dall'INPS? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 23 aprile 2021) Perchè l'onere delviene suddiviso in sole 10e non in 120 venti come previsto dall'INPS? L'articolo .

Advertising

arabafenice35 : RT @fraversion: Daniela cerca lavoro su Roma, anche part time. Vive con una piccolissima pensione di invalidità per un’insufficienza renale… - CtzMaurizio : RT @Danireport: Piero Gamacchio, giudice della corte d'appello di Milano si autosospende dopo che è venuta alla luce la vicenda di una gran… - BarbaraRita2 : RT @fraversion: Daniela cerca lavoro su Roma, anche part time. Vive con una piccolissima pensione di invalidità per un’insufficienza renale… - demetriashair_ : RT @fraversion: Daniela cerca lavoro su Roma, anche part time. Vive con una piccolissima pensione di invalidità per un’insufficienza renale… - Very86 : RT @fraversion: Daniela cerca lavoro su Roma, anche part time. Vive con una piccolissima pensione di invalidità per un’insufficienza renale… -