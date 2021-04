Oggi è un altro giorno, la rivelazione di Lino Banfi: “Una cosa orribile” (Di venerdì 23 aprile 2021) Lino Banfi a Oggi è un altro giorno ha regalato una chicca del suo passato che ha sorpreso un po’ tutti. Ecco che cosa ha fatto quando non era ancora… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 23 aprile 2021)è unha regalato una chicca del suo passato che ha sorpreso un po’ tutti. Ecco cheha fatto quando non era ancora… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Advertising

teatrolafenice : ?? .. e poi c'è Prokofiev, nato oggi nel 1891. È semplicemente una delle più alte vette della cordigliera della mus… - _Carabinieri_ : Questa notte il Covid ha strappato un altro figlio alla famiglia dell’Arma dei Carabinieri. Oggi piangiamo la scomp… - mara_carfagna : Siamo al governo per ricostruire il Paese in un momento drammatico di emergenza, non per litigare. Il #PNRR è la no… - sleepinghypnos_ : Oggi altro tampone, tutta la mia famiglia stavolta, e siamo tutti negativi ;; ?? è finita, l'abbiamo scampata senza… - ChiodiDonatella : RT @DavelloStefano: Una misura che non ha senso ad oggi. Anzi genera altro malcontento all’interno dei settori più colpiti da queste limit… -