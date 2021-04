Naraka: Bladepoint è un battle royale fuori dagli schemi: provatelo in beta per tutto il weekend! (Di venerdì 23 aprile 2021) Naraka: Bladepoint uscirà quest'estate, ma nel frattempo possiamo goderci l'open beta dell'inusuale battle royale che inizia oggi. Nonostante il format del gioco sia basato sul classico modello del battle royale, con un massimo di 60 giocatori in una partita, Naraka: Bladepoint ha anche tante features innovative o inusuali per il genere. L'uso delle spade, gli elementi stealth, e le trasformazioni magiche sono solo alcune delle particolarità che potrete trovare nel gioco creato dallo studio cinese 24 Entertainment. Il vero punto a favore di Naraka: Bladepoint però è in realtà la grafica, includendo sia il mondo in cui si svolge il gioco che il character design. In particolare, l'ambientazione si chiama ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 23 aprile 2021)uscirà quest'estate, ma nel frattempo possiamo goderci l'opendell'inusualeche inizia oggi. Nonostante il format del gioco sia basato sul classico modello del, con un massimo di 60 giocatori in una partita,ha anche tante features innovative o inusuali per il genere. L'uso delle spade, gli elementi stealth, e le trasformazioni magiche sono solo alcune delle particolarità che potrete trovare nel gioco creato dallo studio cinese 24 Entertainment. Il vero punto a favore diperò è in realtà la grafica, includendo sia il mondo in cui si svolge il gioco che il character design. In particolare, l'ambientazione si chiama ...

