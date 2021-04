La guerra tra Francia e Covid-19 si combatte su più fronti

Leggi su it.insideover

(Di venerdì 23 aprile 2021) Lainizierà ad allentare le restrizioni adottate per fronteggiare la pandemia nel corso delle prossime settimane. Questo, almeno, è quanto dichiarato da una fonte vicina alla presidenza della repubblica che ha indicato come, a partire dalla metà di maggio, dovrebbero riaprire bar e ristoranti (solamente all’aperto), luoghi della cultura e negozi non essenziali. Il InsideOver.