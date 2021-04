Incendio nella notte a Codroipo (Di venerdì 23 aprile 2021) Alle ore 3.10 del 23 aprile 2021 la squadra dei Vigili del Fuoco volontari di Codroipo supportata dalla squadra del distaccamento VVF di Latisana, 2 autobotti e un’autoscala della sede centrale di Udine e due funzionari tecnici è intervenuta a Codroipo (UD) per l’Incendio di un abitazione. Giunti sul posto i Vigili del fuoco hanno trovato un gruppo di villette a schiera e in una di queste c’era un Incendio generalizzato che stava per propagarsi anche alle abitazioni confinanti. Sinceratisi che non vi fossero persone all’interno degli appartamenti i Vigili del Fuoco hanno iniziato le operazioni di spegnimento attaccando l’Incendio da più punti. Una volta avuto ragione delle fiamme i pompieri friulani hanno provveduto alla messa in sicurezza verificando anche negli alloggi confinanti a quello ... Leggi su udine20 (Di venerdì 23 aprile 2021) Alle ore 3.10 del 23 aprile 2021 la squadra dei Vigili del Fuoco volontari disupportata dalla squadra del distaccamento VVF di Latisana, 2 autobotti e un’autoscala della sede centrale di Udine e due funzionari tecnici è intervenuta a(UD) per l’di un abitazione. Giunti sul posto i Vigili del fuoco hanno trovato un gruppo di villette a schiera e in una di queste c’era ungeneralizzato che stava per propagarsi anche alle abitazioni confinanti. Sinceratisi che non vi fossero persone all’interno degli appartamenti i Vigili del Fuoco hanno iniziato le operazioni di spegnimento attaccando l’da più punti. Una volta avuto ragione delle fiamme i pompieri friulani hanno provveduto alla messa in sicurezza verificando anche negli alloggi confinanti a quello ...

Advertising

varesenews : Incendio nella notte a Casale Litta, tetto in fiamme e famiglia fuori casa - BabboleoNews : Nella serata di ieri, 22 aprile, i vigili del fuoco hanno messo in salvo due persone, di cui una disabile, coinvolt… - Gazzettino : #incendio nella notte, distrutta una #villetta a schiera - DuckettsGroveIE : RT @IrlandaOggi: Durante la guerra d'Indipendenza il palazzo divenne un luogo di ritrovo dell'IRA. Oggi purtroppo non si può più visitare.… - RobertaDowney7 : RT @IrlandaOggi: Durante la guerra d'Indipendenza il palazzo divenne un luogo di ritrovo dell'IRA. Oggi purtroppo non si può più visitare.… -