F2i rafforza partnership con fondo olandese APG e Ardian in 2i Rete Gas

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 23 aprile 2021) (Teleborsa) – F2i SGRla suacon Finavias, veicolo controllato dalpensioneAPG e da fondi gestiti da, presenti nel capitale di 2iGas, secondo operatore in Italia nella distribuzione del gascon 4,5 milioni di clenti e 718 milioni di fatturato. F2i SGR era entrato nel capitale di 2iGas nel 2009 con una quiota dle 64%. IN seguito aveva acquisito unì’altra quota dell’8,1%, che è stata ora trasferita ai partners APG ed, che già avevano una partecipazione del 28%. “Ancora una volta F2i mette la sua capacità di gestione e di creazione di valore al servizio di imprese italiane, catalizzando sul nostro Paese capitali internazionali, realizzando valore per i propri investitori e mantenendo al ...