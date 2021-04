F1 GP Portogallo 2021, qualifiche sabato 1 maggio: data, orario e diretta tv (Di venerdì 23 aprile 2021) Cresce l’attesa per la terza qualifica dell’anno. Dopo quanto accaduto in Bahrain e in Emilia-Romagna, con Verstappen ed Hamilton che si sono aggiudicati le prime due pole position dell’anno, le venti monoposto del ‘circus’ sono pronte a darsi battaglia a Portimao dove è previsto il Gran Premio del Portogallo. sabato 1 maggio sarà il momento della verità: alle 13:00 è prevista la terza ed ultima sessione di prove libere mentre alle 16:00 prenderà il via la qualifica che definirà la griglia di partenza. Occhi puntati ovviamente sulla Ferrari, che spera di confermarsi dopo un buon avvio di stagione con Charles Leclerc e Carlos Sainz. La diretta dell’evento è affidata a Sky Sport Formula Uno (canale 207 del decoder di Sky) e anche a Sky Sport Uno (canale 201). In ogni caso su Sportface.it potrete seguire ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 aprile 2021) Cresce l’attesa per la terza qualifica dell’anno. Dopo quanto accaduto in Bahrain e in Emilia-Romagna, con Verstappen ed Hamilton che si sono aggiudicati le prime due pole position dell’anno, le venti monoposto del ‘circus’ sono pronte a darsi battaglia a Portimao dove è previsto il Gran Premio delsarà il momento della verità: alle 13:00 è prevista la terza ed ultima sessione di prove libere mentre alle 16:00 prenderà il via la qualifica che definirà la griglia di partenza. Occhi puntati ovviamente sulla Ferrari, che spera di confermarsi dopo un buon avvio di stagione con Charles Leclerc e Carlos Sainz. Ladell’evento è affia Sky Sport Formula Uno (canale 207 del decoder di Sky) e anche a Sky Sport Uno (canale 201). In ogni caso su Sportface.it potrete seguire ...

