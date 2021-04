CorSport: Ceferin ci è o ci fa? Si atteggia a paladino dei buoni e concede indulgenze (Di venerdì 23 aprile 2021) La questione Superlega è tutt’altro che archiviata. Massimiliano Gallo lo ribadisce in un articolo pubblicato oggi sul Corriere dello Sport. “Bisogna sapere perdere ma anche saper vincere. E, magari, non cadere in tranelli narcisistici. Evitare di specchiarsi e rimirarsi nell’immagine dell’ingenuo, del supereroe che ha respinto l’assalto dei cattivi. Una cosa sono le versioni populistiche, da dare in pasto ai tifosi; un’altra la realtà di una battaglia economico-finanziaria condotta sì in modo dissennato e dilettantesco ma le cui motivazioni di fondo sono tutte sul tavolo. Leggendo le dichiarazioni rese all’emittente slovena 24ur, non abbiamo compreso se Aleksander Ceferin ci sia o ci faccia. Speriamo per lui che ci faccia, altrimenti molto presto il presidente dell’Uefa si renderà conto che la minaccia della Superlega è tutt’altro che sparita“. Nel suo intervento di ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 23 aprile 2021) La questione Superlega è tutt’altro che archiviata. Massimiliano Gallo lo ribadisce in un articolo pubblicato oggi sul Corriere dello Sport. “Bisogna sapere perdere ma anche saper vincere. E, magari, non cadere in tranelli narcisistici. Evitare di specchiarsi e rimirarsi nell’immagine dell’ingenuo, del supereroe che ha respinto l’assalto dei cattivi. Una cosa sono le versioni populistiche, da dare in pasto ai tifosi; un’altra la realtà di una battaglia economico-finanziaria condotta sì in modo dissennato e dilettantesco ma le cui motivazioni di fondo sono tutte sul tavolo. Leggendo le dichiarazioni rese all’emittente slovena 24ur, non abbiamo compreso se Aleksanderci sia o ci faccia. Speriamo per lui che ci faccia, altrimenti molto presto il presidente dell’Uefa si renderà conto che la minaccia della Superlega è tutt’altro che sparita“. Nel suo intervento di ...

