Christian: chi è il figlio di Francesco Totti? (Di venerdì 23 aprile 2021) Christian è il primo figlio di Francesco Totti ed Ilary Blasi. Il ragazzo pare stia già seguendo le orme di papà Francesco. Il capitano questa sera, venerdì 23 aprile, sarà protagonista della prima serata di Canale Cinque in quanto ospite a Felicissima Sera, condotto dal duo comico pugliese Pio e Amedeo. Scopriamo qualcosa in più su di lui. Christian Totti nasce il 6 novembre 2005, ha dunque 15 anni e quest’anno ne compirà 16, è del segno zodiacale dello Scorpione. Il ragazzo sta già seguendo le orme di papà Francesco e si è già dedicato completamente al calcio. Sembra che, data la complicata situazione tra Francesco Totti e la dirigenza della Roma, il padre accompagni solo fuori Trigoria la sua giovane promessa, senza ... Leggi su puglia24news (Di venerdì 23 aprile 2021)è il primodied Ilary Blasi. Il ragazzo pare stia già seguendo le orme di papà. Il capitano questa sera, venerdì 23 aprile, sarà protagonista della prima serata di Canale Cinque in quanto ospite a Felicissima Sera, condotto dal duo comico pugliese Pio e Amedeo. Scopriamo qualcosa in più su di lui.nasce il 6 novembre 2005, ha dunque 15 anni e quest’anno ne compirà 16, è del segno zodiacale dello Scorpione. Il ragazzo sta già seguendo le orme di papàe si è già dedicato completamente al calcio. Sembra che, data la complicata situazione trae la dirigenza della Roma, il padre accompagni solo fuori Trigoria la sua giovane promessa, senza ...

