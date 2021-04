Ceferin duro | ' Chi fa parte della Superlega escluso dalla Uefa'

Advertising

NYON (Svizzera) - La Uefa non ha preso provvedimenti verso i team aderenti alla Superlega ma il numero uno Aleksandertiene alta la tensione. Attraverso il portale " Der Spiegel "ha ribadito i rischi che corrono le squadre ancora nella Superlega: " Chiunque continui a essere coinvolto nella Superlega, in futuro non potrà giocare nelle competizioni Uefa ". Un massaggio ...... Aleksander- . Sono davvero lieto di poter accogliere gli spettatori in tutte le partite ... Dublino e la Federcalcio irlandese "per l'eccellente collaborazione e illavoro garantito e non ...NYON (Svizzera) - La Uefa non ha preso provvedimenti verso i team aderenti alla Superlega ma il numero uno Aleksander Ceferin tiene alta la tensione. Attraverso il portale "Der Spiegel" Ceferin ha ...L'Uefa desidera inoltre ringraziare la Federcalcio irlandese e il suo staff per l'eccellente collaborazione e il duro lavoro, e non vede l'ora di continuare a lavorare con le altre undici federazioni ...