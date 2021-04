Call of Duty: Warzone su PS5 e Xbox Series X|S, upgrade next gen in arrivo – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 23 aprile 2021) Call of Duty: Warzone si aggiornerà con una versione specificamente next gen per PS5 e Xbox Series XS, con l’upgrade che è già in sviluppo da tempo.. Call of Duty: Warzone supporterà PS5 e Xbox Series XS con uno specifico upgrade next gen, attraverso un aggiornamento che è in sviluppo presso Raven Software, il team incaricato da Activision del supporto a lungo termine per lo sparatutto battle royale. Finora, infatti, Call of Duty: Warzone è giocabile su PS5 e Xbox Series XS in retrocompatibilità, con qualche accorgimento tecnico aggiuntivo come texture a risoluzione ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 23 aprile 2021)ofsi aggiornerà con una versione specificamentegen per PS5 eXS, con l’che è già in sviluppo da tempo..ofsupporterà PS5 eXS con uno specificogen, attraverso un aggiornamento che è in sviluppo presso Raven Software, il team incaricato da Activision del supporto a lungo termine per lo sparatutto battle royale. Finora, infatti,ofè giocabile su PS5 eXS in retrocompatibilità, con qualche accorgimento tecnico aggiuntivo come texture a risoluzione ...

Advertising

ZZiliani : Dunque: siamo (eravamo) nelle mani di scienziati come #Agnelli che vuol trasformare il calcio creando “una competiz… - GamerClickit : Arriva la Season 3 di Call of Duty Warzone - infoitscienza : Call of Duty 2021 Vanguard, annuncio rinviato da Activision: ecco perché - DanAkinway : RT @BauchiCarzNG: •2016 Honda Accord Coupè •Duty:? •Price: #4M ??Abuja Call:08078834994/09084195638 - coditalianews : ?? ???????? ???? ?? Call of Duty #BlackOpsColdWar é ora disponibile GRATUITAMENTE su tutte le piattaforme fino a merc… -