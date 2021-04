Call of Duty: Warzone, la mappa Verdansk in versione contemporanea non tornerà più – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 23 aprile 2021) In Call of Duty: Warzone, la modifica della mappa Verdansk è avvenuta in maniera definitiva e la sua versione contemporanea non tornerà più.. Call of Duty: Warzone, come abbiamo visto, si è trasformato con il cambiamento radicale della mappa Verdansk, passata improvvisamente all’anno 1984 e in questo modo rimarrà per un po’ di tempo: quantomeno, abbiamo la conferma dagli sviluppatori che la versione contemporanea della mappa non tornerà più. La nuova Verdansk del 1984, protagonista del più grande aggiornamento di sempre per Call of Duty: ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 23 aprile 2021) Inof, la modifica dellaè avvenuta in maniera definitiva e la suanonpiù..of, come abbiamo visto, si è trasformato con il cambiamento radicale della, passata improvvisamente all’anno 1984 e in questo modo rimarrà per un po’ di tempo: quantomeno, abbiamo la conferma dagli sviluppatori che ladellanonpiù. La nuovadel 1984, protagonista del più grande aggiornamento di sempre perof: ...

