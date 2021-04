**Calcio: Serie A, Napoli-Lazio 5-2** (Di venerdì 23 aprile 2021) Napoli, 22 apr. – (Adnkronos) – Il Napoli batte 5-2 la Lazio nel posticipo della 32/a giornata di Serie A disputato allo stadio ‘Maradona’. Le reti degli azzurri portano la firma di Insigne, autore di una doppietta al 7? su rigore e al 53?, Politano al 12?, Mertens al 65? e Osimhen all’80’. Di Immobile al 70? e Milinkovic-Savic al 74? le reti degli ospiti. In classifica il Napoli è quinto con 63 punti, la Lazio sesta a quota 58 con una partita da recuperare. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di venerdì 23 aprile 2021), 22 apr. – (Adnkronos) – Ilbatte 5-2 lanel posticipo della 32/a giornata diA disputato allo stadio ‘Maradona’. Le reti degli azzurri portano la firma di Insigne, autore di una doppietta al 7? su rigore e al 53?, Politano al 12?, Mertens al 65? e Osimhen all’80’. Di Immobile al 70? e Milinkovic-Savic al 74? le reti degli ospiti. In classifica ilè quinto con 63 punti, lasesta a quota 58 con una partita da recuperare. L'articolo proviene da City Roma News.

