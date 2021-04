Calcio: Cosmi 'Crotone non vuole arrivare ultimo, squadra fragile' (Di venerdì 23 aprile 2021) "Vogliamo superare il Parma, è l'unica squadra che vediamo vicina", dice il tecnico dei calabresi Crotone - "Il Parma è l'unica squadra che vediamo vicina; riuscire a recuperare una posizione avrebbe ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 23 aprile 2021) "Vogliamo superare il Parma, è l'unicache vediamo vicina", dice il tecnico dei calabresi- "Il Parma è l'unicache vediamo vicina; riuscire a recuperare una posizione avrebbe ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Cosmi Calcio: Cosmi 'Crotone non vuole arrivare ultimo, squadra fragile' Cosmi ha preannunciato che nell'undici titolare cambierà qualcosa. Darà fiducia a Luperto "da lui ci aspettavamo qualcosa in più, ma è in buona compagnia"; e sicuramente dovrà fare a meno di Marrone ...

Parma - Crotone, Cosmi: 'Commenti imbarazzanti sul match con la Samp. Siamo fragili emotivamente' Serse Cosmi ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia di Parma - Crotone , trentatreesima giornata ... non cerchiamo giustificazioni, ma ci vorrebbe la comprensione di chi conosce il calcio per ...

Cosmi, Crotone in ritiro è una risposta, nessuno molla ANSA Nuova Europa Calcio: Cosmi "Crotone non vuole arrivare ultimo, squadra fragile" Così Serse Cosmi alla vigilia di Parma-Crotone, uno scontro che vale pochissimo per l'esito finale della stagione, ma potrebbe significare qualcosa per l'autostima. "Non possiamo fare una partita ...

Crotone, Cosmi: «Alla squadra non manca coraggio, ho sentito commenti imbarazzanti» Serse Cosmi, tecnico del Crotone, ha parlato in conferenza stampa ... ma ci vorrebbe la comprensione di chi conosce il calcio per capire che gli ultimi dieci minuti delle ultime tre partite non ...

