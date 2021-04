Biondo di primavera, le tecniche e le sfumature da sperimentare (Di venerdì 23 aprile 2021) Biondo in primavera, #groundbreaking. Preparatevi a dire addio a sfumature piatte e uniformi. Tante saranno, infatti, le sfaccettature di toni – dall’effetto glow garantito – che caratterizzeranno un colore handmade, adatto al fototipo e alle cromie di chi lo indossa. Acconciature e colorazioni a bassa manutenzione hanno dominato tutto l’inizio del 2021, quindi un cambio colore, extra luminoso e tridimensionale, sarà tutto quello che le fan delle hair-sperimentazioni avranno bisogno. Protagonista sarà un biondo che è il giusto compromesso tra sfumature calde e finish ghiacciato, personalizzato in salone grazie a nuove tecniche messe a punto per un nuovo restart. Leggi su vanityfair (Di venerdì 23 aprile 2021) Biondo in primavera, #groundbreaking. Preparatevi a dire addio a sfumature piatte e uniformi. Tante saranno, infatti, le sfaccettature di toni – dall’effetto glow garantito – che caratterizzeranno un colore handmade, adatto al fototipo e alle cromie di chi lo indossa. Acconciature e colorazioni a bassa manutenzione hanno dominato tutto l’inizio del 2021, quindi un cambio colore, extra luminoso e tridimensionale, sarà tutto quello che le fan delle hair-sperimentazioni avranno bisogno. Protagonista sarà un biondo che è il giusto compromesso tra sfumature calde e finish ghiacciato, personalizzato in salone grazie a nuove tecniche messe a punto per un nuovo restart.

Ultime Notizie dalla rete : Biondo primavera Taglio capelli corti primavera 2021: pixie di alessandra amoroso ... il corto dona moltissimo all'artista, specie se abbinato al suo colore di capelli naturale, un biondo cenere scuro très chic , che rende i suoi occhioni verdi ancora più magnetici. La frangia messy ...

Shadow Roots: la tendenza capelli per la primavera - estate 2021 Le shadow roots sono tra le tendenze capelli di questa primavera - estate , un hairstyle facile da ... abbassando di un tono la tonalità : dal castano scuro a quello chiaro, dal biondo scuro a quello ...

Shadow Roots: la tendenza capelli per la primavera-estate 2021 Radici più scure e lunghezze più chiare, effetto naturale e poca manutenzione: ecco le shadow roots, una delle tendenze hair per la primavera-estate 2021 ...

